Дорожная разметка — одна из популярных жалоб в костанайскую службу Ikomek

Дорожная разметка, состояние дорожных знаков — на эти вопросы чаще всего жаловались костанайцы с начала месяца. Сегодня на аппаратном совещании традиционно разобрали служебную записку Ikomek.

Одна из жалоб, которую в ситуационный центр «Ikomek» регулярно отправляют костанайцы — дорожная разметка. Все больше жителей города высказывают свои недовольства и в социальных сетях, и звонят с обращениями на 109. Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что стоит снова изучить этот вопрос. Он дал поручение специалистам отдела ЖКХ, чтобы вместе с полицейскими они проехали по городу и оценили ситуации на конкретных участках, на которые особенно жалуются костанайцы.

По информации ситуационного центра «Ikomek» участились случаи обращений костанайецев на сломанные дорожные знаки. Некоторые знаки не восстанавливают месяцами. Обратить на это внимание призвал аким города — отдел жкх. Этим должны заниматься подрядные организации города — каждая на своем участке. Еще одна из частых жалоб — состояние некоторых территорий после строительных работ. По закону застройщики обязаны привести в порядок окружающую территорию. Однако, сейчас по городу есть несколько поврежденных тротуаров, асфальта на проезжей части и оставленный строительный мусор.

«Имейте ввиду, затягивать не надо, в «Ikomek» когда информация поступает — это оперативная информация, надо реагировать. Сегодня слайды вы увидели, в следующий понедельник, чтобы эти все вопросы были сняты. Соответственную работу полностью надо проводить, масштабно», — поручил Марат Жундубев.

Марат Жундубаев отмечает, что многие жалобы , которые поступают в айкомек чаще всего выполняются с нарушением срока. Поэтому теперь будут следить и за этим.

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