Дорожное полотно по проспекту Абая в неудовлетворительном состоянии — экспертиза

Капитальный ремонт на одной из главных улиц Костаная проспекте Абая проводили в 2016 году. За пять лет дорожное полотно получило большой износ. Здесь ежедневно проезжают около 28 тысяч автомобилей. Это огромная нагрузка.

Национальный центр качества дорожных активов провел экспертизу, согласно которой 6 километров дороги находится в неудовлетворительном состоянии. Экспертиза проводилась специальной аппаратурой, которая сканирует каждый миллиметр дороги.

«Выявили значительные дефекты: сетка трещин, продольные и поперечные трещины, в которых ширина раскрытия более трех см, мелкие выбоины, отдельные выбоины, местами есть разрушение покрытия. Визуально было заметно, что келейность превышает предельно допустимые допуски во время эксплуатации»,- говорит начальник отдела качества и госучета Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области Владимир Завалий.

Как рассказали специалиста отдела ЖКХ ремонт дороги по проспекту Абая будет проходить в границах от Тауелсиздик до путепровода Карбышева, в общей сложности — 6 километров. Обратили внимание и на состояние бордюрного камня по улице Абая. Из имеющихся 13,5 тысяч метров бордюра в неудовлетворительном находится — 8200 метров бортового камня или 61% от общего количества.

«Получается, что пять лет прошло, на следующий уже будет шестой год мы хотим приступить к среднему ремонту и полностью обновить дорожную одежду верхнего слоя покрытия. Мы заказали инженерно — геологические изыскания, на конкурсной основе выиграла фирма, она дала заключение. Они на проспекте Абая бурили скважины и плотность в лаборатории испытывали по модулю упругости. Верхний слой не соответствуют нормам по модулю упругости», — рассказал статист городского отдела жкх Чингис Омаров.

Специалисты отмечают и то, что высота бордюров на проспекте Абая выпирают на два см. Это создает большие неудобства для маломобильных групп населения. На следующий год планируется бордюр уложить в уровень с асфальтом. А сам бордюр будет не из бетона, а из гранита. По оценкам специалистов этот материал более прочен, и долговечен. В ближайшее время городской отдел ЖКХ объявит конкурсные процедуры на ремонт дороги по проспекту Абая. И на следующий год, весной уже приступят к среднему ремонту дорог.

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