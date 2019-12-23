Дорожные войны. Водитель пассажирского автобуса набросился на мужчину из легковушки

Это случилось в Костанае. Видео конфликта на дороге нам прислали наши читатели. На кадрах видно, как останавливается легковой автомобиль и следом автобус маршрута №8.

Далее начинается драка. За кадром слышен голос комментатора, который сообщает причину драки. Мол, водитель легковушки «подрезал» автобус. По словам заместителя руководителя компании «СТА», обслуживающего данный маршрут, что о конфликте знают.

«Конфликт случился 20 декабря. Жалобы в службу 109 не поступало. С водителем проведена работа с нашей стороны», — сообщил Юрий Панасенко.