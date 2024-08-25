Дорожные знаки проверили в Костанае

Как отмечают эксперты, главное требование к ним – качество свет возвращающей пленки. Если она ниже стандарта, это может спровоцировать аварийную ситуацию. В городе под проверку попали знаки на двух улицах.

Все водители в городе при передвижении по дорогам ориентируются по разметке, светофорам и дорожным знакам, техническое состояние которых зачастую оставляет желать лучшего. Ежегодно сотрудники центра качества дорожных активов проверяют знаки на соответствие стандартам. Они должны быть определенной высоты, устанавливать их необходимо в специально обозначенных местах. А самое главное требование — качество свет возвращающей пленки. То есть в ночное время водитель должен хорошо видеть знаки.

«Вы наверное замечали, что в городе много таких знаков, где ты проезжаешь и в ночное время он не отражается. И не можешь понять какие действия при этом совершать. Или уступить дорогу, или у тебя главная дорога. Или возможно, там где-то находится пешеход, или какие-то другие там есть опасности. И так далее», — говорит руководитель отдела наццентра качества дорожных активов по Костанайской области Владимир Завалий.

Владимир Завалий отмечает, что если ночью водителям плохо видно знак, это может спровоцировать аварийную ситуацию. Под проверку в этот раз попали две улицы — Пушкина и Волынова. Специальным аппаратом сотрудники проверяют все нормативы.

«По высоте бывает часто, по закреплению бывают замечания. Ну в этом году такого не было. В этом году мы проводим инспекцию в первый раз. А до этого были такие нарекания, то есть стойка была смонтирована с отклонениями от нормативных документов. И по высоте, такие замечания были», -отметил Владимир Завалий.

По итогам рейда оказалось, что все проверенные 112 знаков на обеих улицах оказались соответствующими стандартам. Проверки продолжатся и дальше, и если специалисты найдут «неправильные» знаки, то менять их будет подрядная организация за собственные средства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.