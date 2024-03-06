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Дорожным службам поручено перейти на усиленный режим работы

Фотография для новости Дорожным службам поручено перейти на усиленный режим работы

pixabay.com

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев провел совещание по эксплуатации автомобильных дорог в весенне-летний период.

С руководителями областных филиалов АО «НК «ҚазАвтоЖол», НЦКДА и ТОО «КАЖсервис» обсуждена подготовка дорог к паводковому периоду.

Основной акцент был поставлен на мобилизацию сил в преддверии обильного снеготаяния. В связи с этим рассмотрены вопросы по укреплению дорожных сооружений, подготовке инертных материалов, мешков и ГСМ, а также усилению контроля за состоянием дорог. Вице-министр подчеркнул важность оперативности и координации действий в условиях повышенного риска.

Кроме того, на совещании обсуждены планы работы в рамках Комплексной целевой программы по обеспечению дорожной безопасности. Предусмотренные ею мероприятия охватывают ямочный ремонт, заливку трещин, нанесение дорожной разметки, установку и замену дорожных знаков. В рамках данной программы все мероприятия направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Сатжан Аблалиев подчеркнул важность согласованной работы всех структурных подразделений в ходе реализации целевой программы.

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