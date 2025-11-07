USD 526.79 EUR 606.34 RUB 6.51

Досье на каждого налогоплательщика хотят сформировать в РК

— Сегодня, 12:00
Изображение для новости: Досье на каждого налогоплательщика хотят сформировать в РК

pixabay.com

На брифинге в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов рассказал о цифровых решениях, которые внедряются в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

«Мозг госфинансов»

В системе органов госдоходов создаётся платформа Smart Data Finance (SDF) — единая Big Data, куда в онлайн-режиме стекаются сведения из внешних и внутренних источников по всем налогоплательщикам и участникам ВЭД. По словам Турысова, ранее у Минфина не было сопоставимой базы: данные собирались по ведомствам и нередко обрабатывались вручную. Теперь SDF объединит две прежние системы КГД и интегрируется с 74 базами данных госорганов для формирования цифрового досье на каждое физическое и юридическое лицо.

Что даст платформа

  • Автоматический расчёт налогов и предзаполнение деклараций для граждан и бизнеса;
  • усиление камерального контроля и развитие системы управления рисками;
  • прогнозирование доходов бюджета с использованием искусственного интеллекта.

Содержимое цифрового досье

В досье будут храниться регистрационные данные , сведения о недвижимом и движимом имуществе, а также о земельных участках.

В Минфине ожидают, что Smart Data Finance снизит административную нагрузку, повысит прозрачность и качество налогового администрирования.



Теги:


