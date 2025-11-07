На брифинге в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов рассказал о цифровых решениях, которые внедряются в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
«Мозг госфинансов»
В системе органов госдоходов создаётся платформа Smart Data Finance (SDF) — единая Big Data, куда в онлайн-режиме стекаются сведения из внешних и внутренних источников по всем налогоплательщикам и участникам ВЭД. По словам Турысова, ранее у Минфина не было сопоставимой базы: данные собирались по ведомствам и нередко обрабатывались вручную. Теперь SDF объединит две прежние системы КГД и интегрируется с 74 базами данных госорганов для формирования цифрового досье на каждое физическое и юридическое лицо.
Что даст платформа
- Автоматический расчёт налогов и предзаполнение деклараций для граждан и бизнеса;
- усиление камерального контроля и развитие системы управления рисками;
- прогнозирование доходов бюджета с использованием искусственного интеллекта.
Содержимое цифрового досье
В досье будут храниться регистрационные данные , сведения о недвижимом и движимом имуществе, а также о земельных участках.
В Минфине ожидают, что Smart Data Finance снизит административную нагрузку, повысит прозрачность и качество налогового администрирования.
