Досмотр школьных рюкзаков. Костанайские полицейские просят разработать официальный алгоритм

В департаменте полиции считают, что меры по безопасности в учреждениях образования нужно усиливать и включать в них досмотр больших сумок учащихся. Этот вопрос сегодня обсудили на встрече с акимом Костанайской области.

«На сегодня у нас не выработан механизм досмотра учеников при входе в школу. Тогда как в 21 году был приказ утвержден по списку запрещенных к проносу предметов, нужно утвердить единый алгоритм досмотра», — сказал на совещании начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Аким области Кумар Аксакалов ответил, что вопрос непростой и требует серьезного обсуждения как с родительской общественностью, так и с педагогами.

Буквально вчера в Петропавловске ученик 9-го класса пронес в школу топор и нож, и до начала уроков ранил трех учеников. По предварительным данным, несовершеннолетний подросток состоит на психиатрическом учете.

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