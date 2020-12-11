Досрочное снятие пенсионных: комиссии хотят отменить в Казахстане

В социальных сетях казахстанцы пожаловались на возможную комиссию в «Жилстройсбербанке» при досрочном снятии части пенсионных накоплений. Глава правления Ляззат Ибрагимова в интервью корреспонденту Tengrinews.kz ответила на вопросы населения.

Ерлан Тажибаев решил одним из первых воспользоваться возможностью снятия своих пенсионных накоплений. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В августе мужчина купил по ипотеке одного из банков второго уровня квартиру. Но дальнейшие шаги возмутили мужчину.

«Получается так, что сначала я должен уплатить комиссию «Жилстройсбербанку». А потом они отправят эти деньги в мой банк, и уже там с меня дополнительно снимут комиссию за досрочное погашение. Я, как клиент, который по закону получает право распоряжаться своими пенсионными накоплениями, не хочу и не должен в обязаловке платить эти комиссии этому банку. Хорошо, понятно, что в руки мне не дадут налом мои пенсионные отчисления, с этим я согласен, но я хочу иметь возможность предоставить свои реквизиты в том банке, в котором я обслуживаюсь, где у меня уже есть счета, депозиты, кредиты и платежные карты», — заявил он.

Ответить на вопросы согласилась председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова. По ее словам, комиссии не будет.

«Мы планируем обнулить все комиссии, связанные с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат по их целевому назначению. Также ЖССБ не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг по принятию и зачислению единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ», — заявила она.

По ее словам, уже идет интеграция баз данных с ЕНПФ и в начале 2021 года будет запущен онлайн-сервис по принятию заявок.

Ляззат Ибрагимова также сообщила, что банк ведет переговоры с банками второго уровня по интеграции систем для удобства клиентов.

«Пенсионные выплаты можно будет использовать в качестве первоначального взноса для получения ипотеки в любом банке. Кроме того, пенсионные выплаты могут быть использованы также на погашение действующего ипотечного кредита, оформленного в любом казахстанском банке. Таким образом, определение ЖССБ в качестве единственного уполномоченного оператора не ограничивает клиента в выборе цели и продуктов в любом другом банке второго уровня. Хотелось бы подчеркнуть, что погасить действующую ипотеку или взять новую ипотеку можно будет в любом БВУ», — рассказала она.

В интервью она также напомнила правила использования пенсионных накоплений через ЖССБ. Так, получатели в пределах своих пенсионных накоплений могут использовать эти выплаты неограниченное число раз и без ограничения количества выбираемых целей. Также наличие жилья не будет основанием для отказа, то есть можно будет приобрести вторую или третью квартиру.

«Супруги и близкие родственники могут объединить свои пенсионные выплаты для дальнейшего использования на улучшение жилищных условий. Однако им нельзя будет приобретать недвижимость с использованием пенсионных выплат у своего супруга или супруги и других близких родственников. Это сделано, чтобы предотвратить мнимые сделки. Получатели также не смогут продавать, дарить, обменивать недвижимость, приобретенную с использованием пенсионных выплат, в течение пяти лет с даты регистрации на нее прав собственности. Этот мораторий позволит не перепродавать приобретенное жилье через месяц или два и обналичивать средства. А также будет мерой по недопущению роста цен на недвижимость», — рассказала она.

Сейчас разрабатывается портал, где получатели смогут пройти онлайн-авторизацию с помощью ЭЦП. На сайте можно будет загрузить документы, оставить заявку для использования доступной суммы пенсионных накоплений на:

приобретение жилья и земельного участка;

частичное или полное погашение ипотечного жилищного займа в банках второго уровня;

строительство жилья;

рефинансирование ипотечного займа;

лечение.

«После выбора цели пользователь должен указать сумму, которую он хочет использовать сейчас. После того как пользователь отправит заявку на списание средств со своего пенсионного счета в ЕНПФ, «Жилстройсбербанк» проверит корректность вложенных документов и их соответствие заявленной цели. Затем заявка будет рассмотрена, и пользователю онлайн откроется текущий счет для зачисления пенсионных выплат из ЕНПФ, с которого средства будут перечислены по указанным в заявке реквизитам. Мы хотим сделать процесс максимально удобным и понятным клиенту, преимущественно онлайн. Также будет активно использоваться сервис видеозвонка с телефона, а открытие специального текущего счета будет доступно в интернет-банкинге. Важно отметить, что в законопроекте, который находится на рассмотрении в Сенате, эти единовременные пенсионные выплаты на специальном счете будут максимально защищены, их нельзя будет списать в рамках каких-то других долговых обязательств заявителя. То есть на них не будет претендовать ни одно третье лицо. Это большой вызов для банка с точки зрения нагрузки на информационные системы и обеспечения бесперебойности приема заявок. Наша трансформация в национальный институт развития — Отбасы Банк — начинается прямо с первого дня нового года. Заканчивается такой трудный для всех нас 2020 год. Все ожидают от нового, 2021 года хороших событий, и одно из самых ожидаемых — это использование собственных пенсионных накоплений», — сообщила Ляззат Ибрагимова.

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