Досрочное снятие пенсионных: Парламент принял закон

Парламент принял закон по вопросам восстановления экономического роста, включающий нормы по использованию пенсионных накоплений на жилье и лечение, передает Tengrinews.kz.

Ранее сенаторы внесли в законопроект изменения, касающиеся:

заключения соглашения об инвестициях по решению Правительства Республики Казахстан между лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, и юридическим лицом, в том числе зарегистрированным в юрисдикции Международного финансового центра «Астана»;

дополнения полномочий Национального банка по сбору и обработке административных данных по вопросам валютного регулирования, денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора филиалов банков — нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций — нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров — нерезидентов Республики Казахстан;

регламентирования условий синдицированного финансирования;

возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем.

Законом, кроме всего прочего, устанавливается право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения.

Закон направляется на подпись Президенту.

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