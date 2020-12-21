Досрочное снятие пенсионных: Сенат вернул законопроект в Мажилис

Сенат вернул в Мажилис со своими поправками законопроект по вопросам восстановления экономического роста, включающий нормы по использованию пенсионных накоплений на жилье и лечение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения ряда изменений и дополнений уточняющего характера, а также исключения внутреннего противоречия и введения в действие норм законопроекта», — рассказал член Комитета по экономической политике и инновационному развитию и предпринимательству Сената Едил Мамытбеков.

Спикер палаты Маулен Ашимбаев отметил, что законопроект призван восстановить рост экономики страны и повысить благосостояние населения.

«По поручению Главы государства устанавливается право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения. Также подготовлена поддержка реестра бизнес-партнеров, который позволит определить предпринимателям положение стороны, с которой он сотрудничает, и снизить риск своих действий. Кроме того, планируется запуск услуги правительства для бизнеса по принципу единого окна. В соответствии с законопроектом будут ужесточены требования к микрофинансовым организациям и их сотрудникам, занимающим руководящие должности.

Это приоритет для защиты заемщиков и обеспечения стабильности финансового рынка. Этим же законопроектом предусматриваются квоты на образовательные гранты. Данная норма расширяет возможности получения высшего образования для детей из многодетных и неполных семей. А также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. При рассмотрении законопроекта в комитетах Сената были внесены предложения о внесении изменений в проект закона. Сегодня палата поддержала, они направляются в Мажилис. Надеемся, что после принятия закона он будет служить на благо нашей страны», — сказал Маулен Ашимбаев на заседании Сената.

После рассмотрения поправок сенаторов в Мажилисе проект закона будет направлен Президенту.

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