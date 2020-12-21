Досрочное снятие пенсионных: Сенат вернул законопроект в Мажилис

Сенат вернул в Мажилис со своими поправками законопроект по вопросам восстановления экономического роста, включающий нормы по использованию пенсионных накоплений на жилье и лечение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения ряда изменений и дополнений уточняющего характера, а также исключения внутреннего противоречия и введения в действие норм законопроекта», — рассказал член Комитета по экономической политике и инновационному развитию и предпринимательству Сената Едил Мамытбеков.
Спикер палаты Маулен Ашимбаев отметил, что законопроект призван восстановить рост экономики страны и повысить благосостояние населения.
Это приоритет для защиты заемщиков и обеспечения стабильности финансового рынка. Этим же законопроектом предусматриваются квоты на образовательные гранты. Данная норма расширяет возможности получения высшего образования для детей из многодетных и неполных семей. А также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. При рассмотрении законопроекта в комитетах Сената были внесены предложения о внесении изменений в проект закона. Сегодня палата поддержала, они направляются в Мажилис. Надеемся, что после принятия закона он будет служить на благо нашей страны», — сказал Маулен Ашимбаев на заседании Сената.
После рассмотрения поправок сенаторов в Мажилисе проект закона будет направлен Президенту.
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