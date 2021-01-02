Досрочное снятие пенсионных: Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

Законом устанавливается право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения. Также подготовлена поддержка реестра бизнес-партнеров, который позволит определить предпринимателям положение стороны, с которой он сотрудничает, и снизить риск своих действий. Кроме того, планируется запуск услуги правительства для бизнеса по принципу единого окна. В соответствии с поправками будут ужесточены требования к микрофинансовым организациям и их сотрудникам, занимающим руководящие должности.

Ранее первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов рассказывал, что после после подписания закона Президентом должны быть приняты два приказа профильных госорганов — Министерства индустрии и инфраструктурного развития (по вопросам жилья) и Министерства здравоохранения (по вопросам лечения). Также правительство должно определить уполномоченного оператора и методику порога достаточности. По прогнозам чиновника подготовку подзаконной базы завершат в первой половине января.

1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений.

В министерстве назвали условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен «порог достаточности», это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.

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