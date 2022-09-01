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Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу объявил о внеочередных президентских выборах, передает BaigeNews.kz

«Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения. Для меня интересы государства превыше всего», — сказал глава государства.

Токаев сообщил, что готов пойти на внеочередные президентские выборы

 

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