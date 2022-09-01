Досрочные выборы президента пройдут в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу объявил о внеочередных президентских выборах, передает BaigeNews.kz.

«Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения. Для меня интересы государства превыше всего», — сказал глава государства.