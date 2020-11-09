Достаточно ли в аптеках лекарств и какие жалобы есть у костанайцев, узнал глава антикоррупционной службы

Председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил несколько объектов Костаная. В их числе оказались аптеки, чиновника интересовала доступность лекарств. Кроме этого, он узнал об основных жалобах костанайцев в ситуационный центр и провел онлайн встречу с активистами региона, передает alau.kz

Во время рабочей поездки по Костанаю глава агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил одну из аптечных сетей города. Его интересовало соблюдаются ли установленные предельные цены на лекарства и достаточно ли в продаже препаратов, чтобы не допустить ажиотажа во время второй волны коронавируса.

«По лекарствам по 22 наименованиям мы отчитываемся в Астану в министерство , там у них список есть и порядка 90 наименований мы отчитываемся сюда в Фармконтроль в Костанае. По запасам, у нас сейчас двухмесячный запас есть. Мы взяли нормативы июнь-июль месяц, когда самый повышенный спрос был», — пояснил представитель аптечной сети.

Алику Шпекбаеву доложили, что на постоянной основе ведется общественный контроль за лекарствами. Кроме этого, с начала года был составлен 31 административный протокол на аптеки из-за повышения цен. А в местном ситуационном центре IKOMEK рассказали, что во время пандемии резко увеличилось количество обращений. Костанайцы звонят, чтобы узнать об изменениях в постановлении, работе магазинов, общественного транспорта и так далее. Есть и большое количество жалоб, которые не всегда удается закрыть в срок.

«Здесь у нас смотрите отдел ЖКХ 477 просроченных обращений, это вместе с подрядчиками. Почему просрочка возникает? Здесь бывает направлено в управление архитектуры, управление строительства, данный вопрос рассматривает ГАСК допустим, соответственно оно походит по инстанциям. Ну в среднем в течение 30 мы укладываемся. Есть вопросы конечно, которые превышают 30 дней», — указал директор ситуационного центра Ikomek Алишер Батырбеков.

А во дворце молодежи в онлайн формате состоялась встреча с активистами. На ней обсудили основные вопросы антикоррупционной политики, реализацию школьных «часов добропорядочности» и сокращение работников государственного сектора. Молодых людей интересовало, как это отразится на госаппарате.

«Самое главное мы сократили административные расходы, и благодаря этому только за счет этих возможностей подняли заработную плату в два раза. Этот вот как раз стандарты ФБШ, на которые перейдут все оставшиеся государственные органы. И далее государство будет поддерживать, чтобы зарплата была госслужащего конкурентная», — пояснил председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев .

Алик Шпекбаев подчеркнул, что агентством сейчас ведется работа по ужесточению наказаний за коррупционные правонарушения в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей. Кроме этого, глава антикоррупционной службы, предложил усилить общественный контроль в сфере строительства дорог и жилья.

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