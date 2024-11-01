Чтобы обмануть своих жертв, мошенники готовы немного потратиться, например, организовав доставку товара или цветов. Получателей они просят лишь назвать код из SMS-сообщения. О схеме читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы привыкли, что при доставке товаров курьеры могут запросить код. Этот механизм защищает самих получателей и гарантирует, что посылка точно дойдет до адресата. Однако мошенники адаптировались и взяли этот инструмент на вооружение. Более того, они готовы потратиться и самостоятельно организовать доставку своей потенциальной жертве. И все, что они взамен попросят – лишь SMS-код.

Ничего не подозревающий «получатель» его называет и в считанные минуты лишается своих денег. При этом аферисты могут прикрываться любым поводом для доставки. Например, в социальной сети Instagram обсуждают схему с цветами. Она начинается с того, что по поводу или без женщина получает букет от «анонима». При этом курьер может даже не запросить код – это сделают на следующий день «сотрудники call-центра», которые сообщают, что их курьер привез цветы, но не подтвердил доставку, поэтому сейчас получателю придет SMS-сообщение с кодом, который нужно сообщить.

Доверившись «оператору», женщина сообщает код, а взамен получает несколько кредитов и лишается денег, ведь мошенники таким образом получают доступ к мобильному банку жертвы. Важно подчеркнуть, что банки обычно обеспечивают высокий уровень защиты, но даже самую надежную систему можно обойти, если обладать нужным инструментом.

Поэтому жителям Казахстана необходимо проявлять бдительность не только при получении неожиданных посылок, но и при получении запросов на предоставление кода.

@Автор: Илья Манаев

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