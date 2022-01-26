Доставка готовых документов из ЦОНа на дом стала доступна в Костанае

Теперь костанайцы могут заказать документы по государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилированные документы об образовании, архивные справки, дубликаты военных билетов и другие готовые документы, всего по 144 видам госуслуг.

В момент готовности ранее заказанного документа в ЦОНе, клиент получает SMS-сообщение с предложением воспользоваться сервисом доставки.

При согласии клиент переходит по персональной ссылке и заполняет адрес доставки. Далее клиенту необходимо оплатить стоимость доставки в черте города – 970 тенге. Курьер доставит почту в течение одного рабочего дня с момента заказа.

«Мы создаем дополнительные сервисы, чтобы не только процесс обслуживания в ЦОНе был максимально комфортным, но и не было необходимости повторно приходить за готовым документом. Мы знаем, что не всегда у людей бывает возможность отпроситься с работы, дополнительно приезжать или оставлять дома детей. А сервис по доставке документов значительно экономит время и деньги клиентов», — рассказала руководитель Отдела по обслуживанию населения №1 Костаная Олеся Ершова.

Услуга по доставке на дом теперь работает в Костанае в четырех Отделах: №1, №2, №3 и СпецЦОН.

Напомним, в апреле 2021 года Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила сервис по доставке готовых документов в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Теперь услуга запускается во всех регионах Казахстана.

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