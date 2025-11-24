Каждый гражданин Казахстана имеет законное право свободно пользоваться водоёмами общего пользования — для отдыха, купания, прогулок и любительской рыбалки. Это право действует для всех и закреплено в действующем законодательстве, передает rus.baq.kz

В Министерстве водных ресурсов и ирригации подчёркивают: ни частные предприниматели, ни владельцы прилегающих участков не вправе ограничивать проход к береговой линии. Заборы, шлагбаумы и предупредительные таблички допустимы лишь в исключительных случаях, прямо установленных законом.

Государственные органы могут временно закрывать доступ к воде только по причинам безопасности, охраны здоровья населения, защиты природы или в периоды маловодья. При таких решениях граждан обязаны заранее информировать через СМИ, официальные сайты и предупреждающие знаки на месте.

Закон также допускает размещение на водоохранных полосах рекреационных объектов без капитального строительства — пляжей, детских и спортивных площадок, аквапарков. Землепользователи могут огораживать свои участки, но ограждения не должны полностью перекрывать проход к воде; если альтернативного пути нет, должен быть обеспечен свободный проход.

Важно: взимать плату можно только за услуги (например, пользование оборудованным пляжем или зоной отдыха), а не за сам доступ к водоёму.

При этом у берегов действуют строгие запреты: нельзя мыть транспорт, хранить топливо и химические вещества, вести деятельность, загрязняющую окружающую среду. Ведомство напоминает: водоёмы общего пользования открыты для всех, а гражданам стоит знать и отстаивать свои права в случаях необоснованных ограничений.

