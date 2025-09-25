Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 17 сентября 2025 года внесены изменения в правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняются понятия в правилах.
Кроме того, указывается, что для получения доступа к интернету в пункте общественного доступа пользователь авторизуется путем ввода абонентского номера в поле «Логин» специальной формы и запрашивает одноразовый персональный идентификатор (пароль) путем использования активного элемента формы «Получить пароль».
Либо пользователю для получения доступа к сети интернет необходимо авторизоваться на веб-портале «электронного правительства» посредством использования электронной цифровой подписи.
Владелец или оператор связи, оказывающий услуги общественного доступа к сети интернет, подключает пользователя к сети интернет одним из следующих способов:
- после направления пользователю одноразового персонального идентификатора (пароль) в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле «Логин»;
- после авторизации пользователя на веб-портале «электронного правительства» посредством использования электронной цифровой подписи.
Авторизация пользователя завершается после ввода одноразового персонального идентификатора (пароля), полученного в SMS-сообщении, либо путем авторизации на веб-портале «электронного правительства» с использованием электронной цифровой подписи.
Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года.
