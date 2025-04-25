Официальный портал eGov.kz предупредил казахстанцев.
Портал информирует о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО «Национальные информационные технологии».
Технические работы запланированы в период с 00:00 до 08:00 26 апреля 2025 года.
Для предотвращения возможных неудобств казахстанцам рекомендуют заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.
«Также сообщаем, что при наличии установленного приложения eGov Mobile с выпущенным ЭЦП и ранее использованными цифровыми документами, пользователь может воспользоваться ими в офлайн-режиме. Для этого достаточно перевести смартфон в авиарежим, открыть цифровые документы в приложении и предъявить QR-код на стойке регистрации»,- говорится в сообщении.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.