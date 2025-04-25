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Доступа не будет. Портал eGov.kz предупреждает казахстанцев

— Сегодня, 18:36
Изображение для новости: Доступа не будет. Портал eGov.kz предупреждает казахстанцев

pixabay.com

Официальный портал eGov.kz предупредил казахстанцев. 

Портал информирует о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО «Национальные информационные технологии».

Технические работы запланированы в период с 00:00 до 08:00 26 апреля 2025 года.

Для предотвращения возможных неудобств казахстанцам рекомендуют заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

«Также сообщаем, что при наличии установленного приложения eGov Mobile с выпущенным ЭЦП и ранее использованными цифровыми документами, пользователь может воспользоваться ими в офлайн-режиме. Для этого достаточно перевести смартфон в авиарежим, открыть цифровые документы в приложении и предъявить QR-код на стойке регистрации»,- говорится в сообщении.



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