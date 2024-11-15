Доступная аренда за 5000–15 000 тенге в месяц закончилась в Казахстане

В Казахстане прекращает действие программа «Аренда жилья без выкупа для работающей молодёжи». Это означает, что доступной аренды с платежами от 5 тысяч тенге больше не будет. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РК Аида Балаева.

Решение связано с изменениями в законодательстве — правила программы официально утратили силу.

Как работала программа

Программа действовала с 2019 года в Астана, Алматы и Шымкент. Молодым специалистам предоставляли жильё в аренду без права выкупа, чтобы они могли накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

Условия были максимально доступными:

аренда — от 5 000 до 15 000 тенге в месяц;

срок — до 3 лет;

жильё — квартиры из государственного фонда, в новостройках.

Кто мог участвовать

Участниками программы могли стать граждане до 35 лет без собственного жилья в течение последних двух лет. Среди требований — наличие работы, постоянная регистрация в городе не менее двух лет и доход не ниже 40 МРП.

Квартиры распределялись по балльной системе с учётом профессии, семейного положения, стажа и даты подачи заявки.

Всего программой воспользовались более 10 тысяч человек.

Почему программу закрыли

Как отмечается, на практике программа не достигла своей главной цели — накопления средств на собственное жильё.

Среди основных проблем:

участники не формировали накопления;

арендаторы не хотели съезжать после окончания срока;

фиксировались случаи субаренды.

В 2023 году правила ужесточили: сократили срок аренды до трёх лет и ввели обязательные накопления в Отбасы банке. Однако это не решило всех проблем.

Что делать текущим арендаторам

Действующие арендаторы смогут проживать в квартирах до окончания договора. После этого жильё необходимо освободить — продления не предусмотрены.

«Если в правилах не предусмотрен выкуп, делать исключения недопустимо, так как это нарушит принцип равенства», — отметила Аида Балаева.

Какие есть альтернативы

Полностью от поддержки молодёжи не отказываются. В стране продолжают действовать региональные ипотечные программы с льготными условиями — ставками 5–6% и первоначальным взносом от 10%.

Среди них:

«Алматы жастары»

«Елорда жастары»

«Сыр жастары»

«Костанай жастары»

«Наурыз»

Что будет с квартирами

Освободившееся жильё останется в государственном фонде. Вопрос его дальнейшего распределения будут решать местные исполнительные органы. В частности, квартиры могут передать гражданам, стоящим в очереди на жильё.

