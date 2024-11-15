Доступная аренда за 5000–15 000 тенге в месяц закончилась в Казахстане

В Казахстане прекращает действие программа «Аренда жилья без выкупа для работающей молодёжи». Это означает, что доступной аренды с платежами от 5 тысяч тенге больше не будет. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РК Аида Балаева.
Решение связано с изменениями в законодательстве — правила программы официально утратили силу.
Как работала программа
Программа действовала с 2019 года в Астана, Алматы и Шымкент. Молодым специалистам предоставляли жильё в аренду без права выкупа, чтобы они могли накопить на первоначальный взнос по ипотеке.
Условия были максимально доступными:
- аренда — от 5 000 до 15 000 тенге в месяц;
- срок — до 3 лет;
- жильё — квартиры из государственного фонда, в новостройках.
Кто мог участвовать
Участниками программы могли стать граждане до 35 лет без собственного жилья в течение последних двух лет. Среди требований — наличие работы, постоянная регистрация в городе не менее двух лет и доход не ниже 40 МРП.
Квартиры распределялись по балльной системе с учётом профессии, семейного положения, стажа и даты подачи заявки.
Всего программой воспользовались более 10 тысяч человек.
Почему программу закрыли
Как отмечается, на практике программа не достигла своей главной цели — накопления средств на собственное жильё.
Среди основных проблем:
- участники не формировали накопления;
- арендаторы не хотели съезжать после окончания срока;
- фиксировались случаи субаренды.
В 2023 году правила ужесточили: сократили срок аренды до трёх лет и ввели обязательные накопления в Отбасы банке. Однако это не решило всех проблем.
Что делать текущим арендаторам
Действующие арендаторы смогут проживать в квартирах до окончания договора. После этого жильё необходимо освободить — продления не предусмотрены.
«Если в правилах не предусмотрен выкуп, делать исключения недопустимо, так как это нарушит принцип равенства», — отметила Аида Балаева.
Какие есть альтернативы
Полностью от поддержки молодёжи не отказываются. В стране продолжают действовать региональные ипотечные программы с льготными условиями — ставками 5–6% и первоначальным взносом от 10%.
Среди них:
- «Алматы жастары»
- «Елорда жастары»
- «Сыр жастары»
- «Костанай жастары»
- «Наурыз»
Что будет с квартирами
Освободившееся жильё останется в государственном фонде. Вопрос его дальнейшего распределения будут решать местные исполнительные органы. В частности, квартиры могут передать гражданам, стоящим в очереди на жильё.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.