Доступная среда и борьба с бытовым насилием. Чего коснулись поручения Президента?

Уделить особое внимание защите прав человека поручил Касым-Жомарт Токаев. Накануне в столице прошло заседание Национального совета общественного доверия, на котором с рядом поручений и выступил президент страны. В своей речи он затронул сразу несколько вопросов, среди которых оказались проблемы бытового насилия, видео-фиксации нарушений в местах заключения, а также недостаточная реализация принципа доступной среды для людей с инвалидностью, передает alau.kz

Доступная среда для людей с ограниченными возможностями не раз становилась темой для новостных сюжетов. О том, что проблема есть и требует решений, неоднократно заявляли представители мониторинговых групп. И вот теперь появилась надежда, что наболевшему вопросу станут уделять больше внимания. А все дело в том, что накануне в столице прошло заседание Национального совета общественного доверия, на котором выступил президент страны. Он и озвучил поручение по доступной среде в адрес акиматов.

«Местным исполнительным органам следует разработать список или карту востребованных объектов. Она должна включать все наиболее посещаемые организации – это центр обслуживания населения, медицинские, образовательные и другие учреждения. На ее базе акимы приведут эти объекты в полное соответствие с требованиями. Конкретных и системных улучшений в этой сфере ждут тысячи наших соотечественников»,- прозвучало в речи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Еще одно поручение Касым-Жомарта Токаева коснулось детей с особыми образовательными потребностями. Их количество в нашей стране увеличивается. А вот учреждений для прохождения комплексной всесторонней реабилитации не хватает. К тому же для того чтобы пройти обследование дети должны ожидать своей очереди порой до полугода.

«Сегодня одна психолого-медицинско-педагогическая комиссия охватывает 60 тысяч детей. Для повышения эффективности их работы этот норматив необходимо снизить до 50 тысяч детей. Конечно, это потребует выделения дополнительных ресурсов, но важно, что нуждающиеся в профессиональной помощи дети, смогут получать более качественные услуги»,- сказал Касым-Жомарт Токаев.

Защита прав человека в принципе стала одной из ключевых тем вчерашнего выступления президента. К примеру, речь зашла о бытовом насилии в отношении женщин. По словам Касым-Жомарта Токаева, каждый год в Казахстане регистрируют больше 2500 таких преступлений, в том числе с летальными исходами. Контролировать ситуацию в этом вопросе могли бы помочь специальные подразделения по защите женщин и детей, созданные еще в 1999 году. Но за годы независимости их численность сократилась почти на половину и к тому же в тех регионах, где факты бытового насилия фиксируют довольно часто.

«Я поручаю министерству внутренних дел по возможности восстановить штат спец.подразделения по защите женщин и детей от насилия. Рахим Ошакбаев передал мне письмо-обращение видных юристов и общественных деятелей с просьбой законодательно ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие. Эту интересную инициативу следует широко обсудить, и возможно мы примем соответствующие меры в законодательном порядке»,- озвучил Президент страны.

Контролировать соблюдение прав человека будут еще строже и в отношении задержанных, а также заключенных. На сегодняшний день в полицейских участках и местах заключения установлено видео-наблюдение. Но оно не охватывает всех помещений. В зданиях остаются невидимые участки. Президентом было поручено исправить это и ввести сплошное видео-наблюдение. Это поможет не только контролировать действия правоохранителей, но и выявлять провокации со стороны содержащихся под стражей.

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