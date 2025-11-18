Комитет медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения сообщил, что запасы противовирусных и противовоспалительных препаратов полностью обеспечены, передает BAQ.KZ.

По данным фармацевтических субъектов и ассоциаций дистрибьюторов, на складах по стране имеются необходимые объёмы лекарств. С начала 2025 года выданы сертификаты и разрешены к применению: капсулы Флувир 30 мг (58 684 уп.), 75 мг (115 208 уп.), порошок Флукап для приготовления суспензии (77 532 уп.).

В аптеках Астаны доступны Ингавирин (30, 60, 90 мг), Гроприносин, Полиоксидоний, Эргоферон, Кагоцел, Арпефлю, Тилаксин, Анаферон, Галавит, Валтеро, Ациклостад, Валовекс, Улкарил, Умкалор, Афлубин и другие препараты.

С учётом повышенного спроса проведены переговоры с дистрибьюторами: ожидается дополнительная поставка Осевир 75 мг, Флукап и Флувир.

Территориальные департаменты Комитета еженедельно мониторят наличие противовирусных лекарств в оптовой и розничной сети, обеспечивая их доступность для населения.

