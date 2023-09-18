Доведение до самоубийства. По факту ранения в голову мужчины полицейские проводят проверку в Костанайской области

В Костанайской области полиция проводит проверку по факту получения жителем поселка Амангельды ранения. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Происшествие зарегистрировано в полиции 15 сентября 2023 года. Около 5 утра в одном из домов частного сектора мать обнаружила сына, без сознания с гематомой в области виска. Она вызвала «Скорую помощь».
Мужчина доставлен в больницу, о происшествии сообщили в полицию. При осмотре места происшествия обнаружен пневматический пистолет, который не подлежит регистрации, приобрести его можно в свободной продаже.
Пистолет направлен на экспертизу.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.105 УК РК “Доведение до самоубийства”.
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