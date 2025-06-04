В парках, скверах, да и вообще в разных частях города, сейчас можно увидеть трудящуюся молодежь. Школьники, решившие провести каникулы с пользой, помогают облагораживать областной центр, и получают за это полноценную заработную плату.

Сергей Тиньков — школьник, в этом году перешел в 10 класс. Этим летом он решил стать бойцом отряда Жасыл ел. Напомним, это сезонная занятость для молодых людей, в ходе которой они приводят парки, скверы и улицы областного центра в порядок. Сегодня у подростка уже второй рабочий день. А о такой возможности провести каникулы с пользой узнал от друзей, которые тоже работают вместе с ним.

«Это не так тяжело физически, это трудно вот из-за жары, то что обезвоживание. Ну, естественно нам дают перерывы, это облегчает работу, иногда поблажки какие-то на 5-10 минут побольше, это хорошо. -На что потратишь первую зарплату? — Первую зарплату… Ну, хотел бы сделать подарок близкому человеку», — сказал боец отряда «Жасыл ел» Сергей Тиньков.

Как правило, сезонная программа «Жасыл ел» разбивается на несколько смен по месяцам. В общем, проект охватит рабочими местами 450 молодых людей, что на 100 больше, чем годом раннее. Первый заход рассчитан на две сотни человек, второй на 150, а в августе смогут поработать 100 ребят. В перечень их работ входит, например, уборка территорий, что делают ребята сегодня на улице Узкоколейной, или же прополка и полив цветов. И, поскольку, работники могут быть несовершеннолетними, подрядная организация обязана обеспечивать их безопасность.

«Инструктаж по мерам техники безопасности, что туда входит, во-первых, вы заметили, что ребята работают все на проезжей части, это 100% внимательность должна быть, потому что транспорт двигается, при уборке остановок, возле остановок. Также, чтобы не было нарушений формы одежды, потому что, ребята, заметили опять же, на улице жарко за 30, под 30», — объяснил бригадир отряда бойцов «Жасыл ел» Ерлан Друскельдинов.

В этом году на этот проект из городского бюджета было выделено чуть больше 58-ми миллионов тенге. Зарплата бойцов зависит от возраста, поскольку до 18 лет у ребят 36-ти часовая рабочая неделя. А, у тех, кто старше, 60-ти часовая. Таким образом, зарпалата варьируется от 118 тысяч до 120 тысяч тенге до вычета налогов. Среди бойцов также был и Алмат Тулепов. Парень отмечает, что для него работа не трудная, и узнал он о ней тоже, от сверстников.

«Я считаю, что зарплата нормальная, потому что, работа у нас, получается два выходных, и работа в пределах норма — семь часов в день. Зарплату, я думаю, буду финансово поддерживать следующий учебный год, то есть всякие курсы и одежду, канцелярию», — поделился боец Алмат Тулепов.

Кстати, сейчас идет набор и на следующие смены. По всем вопросам трудоустройства можно обратиться в молодежное общественное объединение ДамуКст.

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