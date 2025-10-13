 Ya Metrika Fast
Довольны всем. Сколько семей переехали в Костанайскую область по программе переселения

— Сегодня, 10:34
Изображение для новости: Довольны всем. Сколько семей переехали в Костанайскую область по программе переселения

По данным на 1 октября 2025 года, в рамках программы добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные переехали 5 213 человек, в том числе 1 725 кандасов и 3 488 переселенцев. Всем участникам оказана государственная поддержка, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК. До конца года планируется переселить ещё 9 653 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерство труда и соцзащиты населения РК. 

География переселения

Больше всего новых жителей приняли:

Павлодарская область — 1 886 человек
Северо-Казахстанская — 1 516
Костанайская — 57
Восточно-Казахстанская — 490
область Абай — 305
Акмолинская — 257
Атырауская — 103
Улытау — 43
Карагандинская — 38 человек.

Откуда приезжают кандасы

Кандасы прибыли преимущественно из соседних стран:

Узбекистана — 612 человек
Китая — 563
Монголии — 377
России — 84
Туркменистана — 49,
из других государств — 40 человек.

Новая жизнь на севере

Большинство переселенцев нашли работу в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности. Одним из примеров успешного переселения стала семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в Костанай.

«В мае 2024 года я обратился в карьерный центр Костаная, подал документы и был включён в региональную квоту. Мы получили материальную помощь на переезд и субсидию на аренду жилья и коммунальные услуги», — рассказал Канат Курмешов.

Он работает тренером по карате WKF в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко. Его супруга открыла собственный фитнес-клуб по программе «Бастау Бизнес», а сам Канат в этом году получил грант в размере 1,57 млн тенге на открытие кондитерской.

«Благодаря поддержке государства мы смогли обустроиться и начать собственное дело. Это дало нашей семье возможность уверенно смотреть в будущее», — отметил переселенец.

Какие меры поддержки предоставляются

Государственная программа добровольного переселения предусматривает:

  • субсидию на переезд — 70 МРП на главу семьи и каждого члена семьи;

  • ежемесячное субсидирование аренды жилья и коммунальных услуг в течение 12 месяцев — от 15 до 30 МРП;

  • возможность краткосрочного обучения, помощь в трудоустройстве или открытии бизнеса;

  • выдачу сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодатели, принимающие участие в программе, получают единовременную субсидию 400 МРП за каждого переселенца, обеспеченного жильём и принятым на постоянную работу сроком не менее двух лет.



