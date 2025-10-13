По данным на 1 октября 2025 года, в рамках программы добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные переехали 5 213 человек, в том числе 1 725 кандасов и 3 488 переселенцев. Всем участникам оказана государственная поддержка, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК. До конца года планируется переселить ещё 9 653 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерство труда и соцзащиты населения РК.
География переселения
Больше всего новых жителей приняли:
Павлодарская область — 1 886 человек
Северо-Казахстанская — 1 516
Костанайская — 57
Восточно-Казахстанская — 490
область Абай — 305
Акмолинская — 257
Атырауская — 103
Улытау — 43
Карагандинская — 38 человек.
Откуда приезжают кандасы
Кандасы прибыли преимущественно из соседних стран:
Узбекистана — 612 человек
Китая — 563
Монголии — 377
России — 84
Туркменистана — 49,
из других государств — 40 человек.
Новая жизнь на севере
Большинство переселенцев нашли работу в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности. Одним из примеров успешного переселения стала семья Курмешовых, переехавшая из Мангистауской области в Костанай.
«В мае 2024 года я обратился в карьерный центр Костаная, подал документы и был включён в региональную квоту. Мы получили материальную помощь на переезд и субсидию на аренду жилья и коммунальные услуги», — рассказал Канат Курмешов.
Он работает тренером по карате WKF в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва имени Владимира Матвиенко. Его супруга открыла собственный фитнес-клуб по программе «Бастау Бизнес», а сам Канат в этом году получил грант в размере 1,57 млн тенге на открытие кондитерской.
«Благодаря поддержке государства мы смогли обустроиться и начать собственное дело. Это дало нашей семье возможность уверенно смотреть в будущее», — отметил переселенец.
Какие меры поддержки предоставляются
Государственная программа добровольного переселения предусматривает:
-
субсидию на переезд — 70 МРП на главу семьи и каждого члена семьи;
-
ежемесячное субсидирование аренды жилья и коммунальных услуг в течение 12 месяцев — от 15 до 30 МРП;
-
возможность краткосрочного обучения, помощь в трудоустройстве или открытии бизнеса;
-
выдачу сертификатов экономической мобильности.
Кроме того, работодатели, принимающие участие в программе, получают единовременную субсидию 400 МРП за каждого переселенца, обеспеченного жильём и принятым на постоянную работу сроком не менее двух лет.
Новые запреты на алкоголь. МВД РК озвучило свои предложения
«В этом году — грех жаловаться»: в Костанайской области фиксируют высокую урожайность, но качество зерна сдерживает цену
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.