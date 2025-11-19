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Дождь, мокрый снег и морозы до −6: прогноз погоды в Казахстане на 8–10 октября

— Сегодня, 10:01
Изображение для новости: Дождь, мокрый снег и морозы до −6: прогноз погоды в Казахстане на 8–10 октября

Сгенерировано ИИ


На большей части Казахстана 8–10 октября сохранится неустойчивая погода. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, а на северо-западе, севере и востоке страны — дождь и мокрый снег.

На востоке прогнозируются гололедные явления. На западе и юге республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По стране усилится ветер, ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха по регионам:

  • На западе ночью ожидается +5…+16 °C, днём температура повысится с +17…+22 °C до +22…+27 °C.
  • На северо-западе, севере и в центре ночная температура понизится с +3…+13 °C до −1…−6 °C. Днём основной температурный фон составит +10…+27 °C.
  • На востоке ночью прогнозируется 0…+8 °C, днём похолодает с +10…+15 °C до +2…+7 °C.
  • На юге и юго-востоке ночью ожидается +3…+10 °C, в горных районах — заморозки до −2 °C. Днём прогнозируется +17…+25 °C, в горах — +12…+17 °C.


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