Дождь, мокрый снег и морозы до −6: прогноз погоды в Казахстане на 8–10 октября

Получили от государства — продают за миллионы: что происходит с участками в Кунае
В Кунае появились объявления о продаже земельных участков, полученных костанайцами по очереди под индивидуальное жилищное...
На большей части Казахстана 8–10 октября сохранится неустойчивая погода. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди, а на северо-западе, севере и востоке страны — дождь и мокрый снег.
На востоке прогнозируются гололедные явления. На западе и юге республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По стране усилится ветер, ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха по регионам:
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