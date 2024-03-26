Дождь прогнозируют синоптики в Костанайской области

Фото alau.kz
Синоптики прогнозируют ночью 27 марта дождь, днем на севере, востоке Костанайской области ожидается дождь. На востоке области туман.
Ветер юго-восточный 9-14, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6,
днем 4-9, на юге области 12 тепла.
В Костанае будет облачно. Ожидается дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 5-7 тепла.
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