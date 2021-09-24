Дождь с переходом в снег. Прогноз погоды на 25-27 сентября

Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части республики, этому будет способствовать объединение двух циклонов северо-западного и южного. Об этом сообщает пресс-служба «Казгидромета».

Пройдут дожди, в северной половине и на востоке республики возможен переход дождя в снег, усилится ветер.

В ночные и утренние часы ожидается туман.

на западе республики основной фон температура воздуха ночью 7-15, днем понижение от 15-25 до 10-20 тепла,

на северо-западе ночью повышение от 3 мороза 5 тепла до 3-11 тепла, днем понижение от 13-23 до 3-13 тепла,

на севере и в центре страны ночью столбики термометров будут повышаться от 2-7 мороза до 3-8 тепла, днем колебание от 10-20 до 5-13 тепла,

на востоке республики температура воздуха ночью 5 мороза-5 тепла, днем 7-17 тепла,

на юге и юго-востоке республики ночью повышение от 5-15 до 10-17 тепла, днем понижение от 25-32 до 18-25 тепла.

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