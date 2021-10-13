Дождались «бабьего лета»? Прогноз погоды на 14-16 октября

Фото alau.kz
В течении периода, под влиянием обширного антициклона, на большей части Казахстана сохранится погода без осадков.
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Лишь 16 октября, под влиянием ложбины Северо-западного циклона, днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается дождь.
На западе и юге страны сохранятся усиление ветра, пыльные бури.
Основной фон температуры воздуха днем на западе, северо-западе страны 15….23 тепла, на севере, востоке и в центре республики 7…15 тепла, на юге, юго-востоке республики 12….21 тепла.
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