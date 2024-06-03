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Лето пришло. 40-градусная жара идёт в Казахстан

Фотография для новостей Дождались лета. 40-градусная жара идёт в Казахстан

pixabay.com

Прогноз на ближайшие три дня предоставили синоптики Казгидромета. 

В предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с  прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере с выпадением града и порывистым ветром.

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе страны до +30+39 °С, на северо-западе до +25+35 °С, на севере +23+30 °С, в центре, на востоке страны до +25+33 °С, на юге до +35+40 °С, на юго-востоке до +28+35 °С.

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