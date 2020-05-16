Дождевальные машины устанавливают на полях в Костанайской области

Аграрии района имени Беимбета Майлина полным ходом готовятся к посевной кампании. В районе развито животноводство, поэтому основной упор делают на сев кормовых культур. При этом местные сельхозтоваропроизводители, памятуя о прошлогодней засухе, о сохранности посевов позаботились. На кормовых полях устанавливают дождевальные машины, сообщает alau.kz

В прошлый посевной сезон засуха нанесла довольно серьёзный ущерб аграриям. Но Набережному сельскому округу теперь это не страшно. Сейчас здесь в полную силу ведутся работы по установки дождевальных машин.

«Если где-то даже если малейший уголок, вот они идут все разные, где-то местами перепутаешь, хотя внешне они одинаковые. Машина будет либо криво стоять, либо в итоге немножко упадет. Насосная станция на реке закачивает воду. Дает давление на центральную башню, вы наверное видели да, подходили. На центральную башню, и по трубе идет, распыляется все через форсунки, они велярные, крутятся. А на каждой колесной паре стоит мотор редуктор. И они соответственно двигаются поочередно включаются, чтобы ровно идти по кругу»,- сказал сервисный инженер ТОО «Агротех гарант сервис» Евгений Хандусь.

На полный монтаж такой станции уходит одна неделя. Длина данного комплекса 420 метров, за один круг он охватывает примерно 55 гектаров земли. Всего таких машин будут устанавливать три с общим охватом в 165 гектаров. Эту территорию планируется засеять кормовыми культурами.

Подготовительные мероприятия на весь посевной процесс, хозяйства все -таки сумели получить выделяемые государством денежные средства на весенние полевые работы. Подвезено горючее и остается только действительно уложиться который нам отведен срок, по всем агротехническим нормам, это за 20 дней всю эту площадь охватить»,- говорит руководитель отдела сельского хозяйства района им Б. Майлина Сергей Каргачинский.

Только в Калининском сельском округе площадь для посева кормовых культур составляет 15 тысяч гектаров.

«12 с половиной мы засеваем, и 2 с половиной ориентировочно в пары у нас остаются, ежегодно. Сеем в основном мы кормовые культуры. Фураж — это ячмень, овес, ну фураж сеем — это пшеницу тоже для комбикормов»,- сообщил главный агроном ТОО «Викторовское» Евгений Есимов.

В районе хорошо развивается племенное животноводство, по этому основной упор сделан на корма. Сеят кормовые культуры обычно с запасом на два года. Работы на полях уже ведутся в полную силу. Почву подготавливают к посеву. Более 25 агрегатов задействовано для уборки сорняка. Работы ведутся с 30 апреля и уже 80% площади приведено в порядок. А 17 мая в планах приступить непосредственно к посеву кормовых культур.

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