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Дожди и 35-градусную жару прогнозируют в Казахстане

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Специалисты «Казгидромета» рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 14, 15 и 16 мая, передает Tengrinews.kz.

Согласно прогнозу, в предстоящие выходные дни синоптическая ситуация Казахстана обусловится теплым сектором североатлантического циклона и прохождением связанных с ним атмосферных фронтов.

«Пройдут дожди. На востоке, западе и в горных, предгорных районах — сильные дожди с грозой и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра. Но, несмотря на это, особых изменений в температурном фоне не ожидается», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров поднимутся до 17-25 градусов тепла, а на юге страны повышение будет достигать от 18-28 до 23-35 градусов тепла.
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