Прогноз погоды на период 12-31 марта представили синоптики РГП «Казгидромет» по Костанайской области.

В период 11-12 марта без существенных осадков, температура воздуха ночью -8-13°С, днем -2+3°С.

С 13 по 19 марта под влиянием северо-западного циклона в северной половине области пройдут умеренные осадки — дождь со снегом. На юге области небольшие, временами умеренный осадки.

Ожидается повышение температуры воздуха ночью до -1-6°С, днем до +2+7 °С.

В третьей декаде марта температурный фон ожидается более ровный, в дневные часы ожидается устойчивый переход температуры на положительные значения, преобладающая температура воздуха ночью 0-8°С мороза, днем +1+6°С, на юге области +4+9°С.