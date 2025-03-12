На западе, севере Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег, низовая метель, гололед.

На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7, на востоке области 10 мороза, днем 0-5 тепла, на востоке области 3 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, утром и днем осадки — дождь, снег, гололед.

Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла.

В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой...

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