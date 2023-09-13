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Дожди и снег. Прогноз погоды на три дня от синоптиков Казгидромета

Фото alau.kz

В течение периода на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода.

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба «Казгидромета».

Весь период на востоке, 14-15 сентября на севере, 15-16 сентября на западе, 16 сентября на северо-западе страны ожидаются сильные дожди.

Весь период в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Температура воздуха в северной половине Казахстана ожидается ночью 3-10, днем 13-20 тепла, в южной половине ночью 7-15, днем 18-25 тепла.

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