Дожди и снег. Прогноз погоды на три дня от синоптиков Казгидромета

Фото alau.kz
В течение периода на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода.
Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба «Казгидромета».
Весь период на востоке, 14-15 сентября на севере, 15-16 сентября на западе, 16 сентября на северо-западе страны ожидаются сильные дожди.
Весь период в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Значительных изменений в температурном фоне не ожидается.
Температура воздуха в северной половине Казахстана ожидается ночью 3-10, днем 13-20 тепла, в южной половине ночью 7-15, днем 18-25 тепла.
Tags: Алау алау кз алау новости Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная РТН