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Дожди и спад жары. Прогноз погоды на 21-23 июня

pulse.mail.ru

О погоде в предстоящие трое суток сообщили синоптики Казгидромета. 

Будет дождливо на большей части территории РК. Этому будут способствовать фронтальные разделы, в зоне которых пройдут кратковременные дожди: 21 июня на севере, в горных и предгорных районах страны ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

Но, несмотря на дожди, на большей части страны значительных изменений в температурном фоне не будет, лишь в северных регионах ожидается небольшой спад жары днем до 18-28 тепла.

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