Дожди и заморозки до −3°C: синоптики дали прогноз

— Сегодня, 12:33
Изображение для новости: Дожди и заморозки до −3°C: синоптики дали прогноз

На большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами возможны град и шквалистый ветер.

Где ожидаются осадки

Сильные дожди прогнозируются:
– 30 апреля — на юго-западе и северо-западе страны;
– 2 мая — на юге и юго-востоке.

При этом 30 апреля в северных и центральных регионах ожидается погода без осадков, а в восточных областях — преимущественно сухо в течение всего периода.

На юге Казахстана возможны пыльные бури.

Туманы и заморозки

В ночные и утренние часы по республике ожидаются туманы.

Также синоптики предупреждают о заморозках до −3°C:
– на западе — в течение всего периода;
– на востоке — 30 апреля;
– на северо-западе — 30 апреля и 2 мая;
– на севере — 2 мая.

Температура воздуха

В дневные часы ожидаются колебания температуры:

– на юго-западе: +17…+22°C;
– на северо-западе: +13…+25°C;
– на востоке и юго-востоке: до +25…+32°C;
– на западе: понижение до +10…+15°C;
– на севере: +12…+18°C;
– в центре: +15…+25°C;
– на юге: +18…+23°C.



