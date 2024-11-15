Трасса Костанай – Мамлютка: дорожники вышли на ремонт

В Костанайской области продолжается средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Костанай – Мамлютка».
Работы ведутся на отрезках 250–267 км и 380–406 км. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 43 километра.
Какие работы уже выполнены
В рамках проекта дорожники уже провели ряд восстановительных мероприятий:
– фрезерование асфальтобетонного покрытия на площади 15 990 м²;
– ресайклинг покрытия с добавлением нового материала на площади 7 840 м²;
– укладку нижнего слоя асфальтобетона толщиной 6 см на площади 4 500 м².
Работы продолжаются
В ремонте задействованы 31 единица дорожно-строительной техники и 15 рабочих.
В настоящее время специалисты продолжают укладку нижнего слоя дорожного покрытия. Завершение работ позволит улучшить качество дороги и повысить безопасность движения на данном участке.
