Шок! Костанаец шёл мимо и ударил незнакомую женщину

По факту нанесения телесных повреждений жительнице города начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Как сообщили в полиции, подозреваемый задержан. Установлено, что мужчина состоит на учёте в центре психического здоровья. В настоящее время он помещён в специализированное медицинское учреждение.
Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам расследования будет принято процессуальное решение.
В полиции также напомнили гражданам о важности своевременного обращения в правоохранительные органы при любых противоправных действиях.
Тарифы на коммуналку: в Минэнерго сделали заявление
Факты заражения ВИЧ в регионах: в Казахстане идут досудебные расследования
