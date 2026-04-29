Зарплаты проверят через уведомления: бухгалтерам начнут писать о рисках

В Казахстане планируют усилить контроль за выплатой алиментов с помощью цифровых решений. В частности, бухгалтерам компаний начнут направлять специальные уведомления, если зарплата сотрудников-алиментщиков вызывает сомнения.
Об этом сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков в ходе обсуждения проблемы задолженности по алиментам.
Проверка зарплат через ИИ
По словам представителя ведомства, искусственный интеллект будет анализировать уровень доходов граждан с учетом их профессии, квалификации и региона.
Если система выявит, что, например, специалист с высокой квалификацией официально получает слишком низкую зарплату, это может свидетельствовать о выплатах «в конверте».
В таких случаях бухгалтерам и работодателям будут направляться push-уведомления с предупреждением.
«Мы будем сообщать, что сотрудник с такой квалификацией получает подозрительно низкую зарплату. Это может означать наличие неофициальных выплат», — пояснил он.
Давление через цифровой контроль
В Минюсте рассчитывают, что такие меры подтолкнут работодателей к прозрачной выплате заработной платы.
Поскольку заниженные доходы могут привести к проверкам со стороны налоговых органов, компаниям будет выгоднее показывать реальные зарплаты сотрудников.
Это, в свою очередь, позволит увеличить реальные выплаты по алиментам.
Проблема остается острой
По данным Министерства юстиции, задолженность по алиментам в Казахстане уже достигла 18 млрд тенге. Речь идет только о долгах сроком более трех месяцев.
Всего в стране более 300 тысяч детей нуждаются в алиментных выплатах, среди них есть дети с инвалидностью.
Возможен алиментный фонд
Вопрос создания алиментного фонда также рассматривается. Предполагается, что он может формироваться за счет возврата незаконно приобретенных активов.
Однако окончательное решение по этому механизму пока не принято.
В Минюсте подчеркивают, что основная задача на данный момент — обеспечить прозрачность доходов и справедливые выплаты, чтобы дети получали положенные средства.
Дожди и заморозки до −3°C: синоптики дали прогноз
Трасса Костанай – Мамлютка: дорожники вышли на ремонт
