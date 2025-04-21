Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 апреля представили синоптики Казгидромета.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивая погода, прогнозируются дождь, гроза, ночью на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны осадки — дождь, с переход в мокрый снег.

Лишь в Актюбинской, Кызылординской областях под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

Ночью заморозки 22, 24 апреля в Северо-Казахстанской, Павлодарской до 3 градусов, 22 апреля в Карагандинской области до 1 градуса, 22-23 апреля в Восточно-Казахстанской области, в области Абай до 1-8 мороза, 24 апреля в Акмолинской, Костанайской областях до 1-3 градусов.

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