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Дожди прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

Иллюстративное фото

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К четвергу дожди в северной половине Казахстана усилятся.

17-19 мая погоду на большей части Казахстана будет определять циклон, движущийся со стороны Карского моря, сообщают в «Казгидромете».

«В большинстве областей ожидаются дожди. 18-19 мая они дойдут до юга и юго-востока. 19 мая на севере ожидаются сильные дожди», – говорится в сообщении гидрометцентра.

Кроме того, по республике прогнозируются гроза, град и усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.

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