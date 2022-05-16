Дожди прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

17-19 мая погоду на большей части Казахстана будет определять циклон, движущийся со стороны Карского моря, сообщают в «Казгидромете».

«В большинстве областей ожидаются дожди. 18-19 мая они дойдут до юга и юго-востока. 19 мая на севере ожидаются сильные дожди», – говорится в сообщении гидрометцентра.

Кроме того, по республике прогнозируются гроза, град и усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.