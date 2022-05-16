Дожди прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

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К четвергу дожди в северной половине Казахстана усилятся.
17-19 мая погоду на большей части Казахстана будет определять циклон, движущийся со стороны Карского моря, сообщают в «Казгидромете».
«В большинстве областей ожидаются дожди. 18-19 мая они дойдут до юга и юго-востока. 19 мая на севере ожидаются сильные дожди», – говорится в сообщении гидрометцентра.
Кроме того, по республике прогнозируются гроза, град и усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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