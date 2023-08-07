Дождливый август. Прогноз погоды на 8-10 августа

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Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 августа представили синоптики Казгидромета.
Сильные дожди в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке Казахстана
На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, в центре, востоке, на северо-западе и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с шквалистым ветром и градом.
При этом в температурном фоне особых изменений не ожидается.
В западных регионах страны по-прежнему сохранится ясная и жаркая погода.