Дождливый август. Прогноз погоды на 8-10 августа

Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 августа представили синоптики Казгидромета.

Сильные дожди в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке Казахстана

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, в центре, востоке, на северо-западе и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с шквалистым ветром и градом.

При этом в температурном фоне особых изменений не ожидается.

В западных регионах страны по-прежнему сохранится ясная и жаркая погода.

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