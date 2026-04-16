Драка после прямого эфира: в Костанае конфликт девушек закончился уголовным делом

15 апреля на пульт «102» поступило сообщение о драке в Костанае. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех участников инцидента и доставили их в отдел полиции.
Как предварительно установлено, конфликт между двумя девушками начался в социальной сети во время прямого эфира. Позже выяснение отношений продолжилось уже при личной встрече и переросло в драку.
Возбуждено уголовное дело
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.
По его итогам будет принято процессуальное решение с правовой оценкой действий каждого участника.
Полиция обратилась к жителям
В полиции напоминают, что любые конфликтные ситуации необходимо решать в правовом поле. За противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Правоохранители подчёркивают: соблюдение закона и общественного порядка начинается с личной ответственности каждого гражданина.
Тесты уходят в прошлое: как изменится аттестация казахстанских учителей
В Казахстане с 1 мая вводят новые правила для крипторынка
