Драка после прямого эфира: в Костанае конфликт девушек закончился уголовным делом

15 апреля на пульт «102» поступило сообщение о драке в Костанае. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех участников инцидента и доставили их в отдел полиции.

Как предварительно установлено, конфликт между двумя девушками начался в социальной сети во время прямого эфира. Позже выяснение отношений продолжилось уже при личной встрече и переросло в драку.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

По его итогам будет принято процессуальное решение с правовой оценкой действий каждого участника.

Полиция обратилась к жителям

В полиции напоминают, что любые конфликтные ситуации необходимо решать в правовом поле. За противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Правоохранители подчёркивают: соблюдение закона и общественного порядка начинается с личной ответственности каждого гражданина.

