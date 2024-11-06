Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Костаная по обвинению в убийстве человека. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В ночь с 7 на 8 ноября 2023 года подсудимый отдыхал со своими знакомыми в караоке-баре «Ambar». В какой-то момент между подсудимым и другим посетителем бара возник словесный конфликт. Продолжили разбираться на улице. Находясь перед входом в бар подсудимый будучи в состоянии алкогольного опьянения нанёс один удар ножом потерпевшему. В результате чего последний скончался на месте преступления в короткий промежуток времени.

Подсудимый в суде вину свою по предъявленному обвинению не признал и просил его оправдать. Потерпевшая сторона просила строго наказать подсудимого.

Как сообщает облсуд, вина подсудимого доказана показаниями свидетелей и экспертов, а также материалами уголовного дела.

Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей стороны 6 600 000 тенге в счёт компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба.

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