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Дрифт довёл до суда: водителя BMW оштрафовали в Костанае

— Сегодня, 11:18
Изображение для новости: Дрифт довёл до суда: водителя BMW оштрафовали в Костанае

Сгенерировано ИИ


Костанайский межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении 27-летнего водителя BMW, совершавшего опасные манёвры и управляемый занос на выезде с парковки на автодороге «Костанай — Мамлютка».

Действия водителя квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, общественные работы на срок от 20 до 60 часов либо административный арест от пяти до 15 суток.

Суд признал водителя виновным и назначил ему штраф в размере 60 550 тенге.



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