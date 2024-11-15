Дрифт довёл до суда: водителя BMW оштрафовали в Костанае

Костанайский межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении 27-летнего водителя BMW, совершавшего опасные манёвры и управляемый занос на выезде с парковки на автодороге «Костанай — Мамлютка».
Действия водителя квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, общественные работы на срок от 20 до 60 часов либо административный арест от пяти до 15 суток.
Суд признал водителя виновным и назначил ему штраф в размере 60 550 тенге.
Что едят дети и сколько стоит обед: школьное питание в Костанае
До 1,5 миллиона тенге на первоначальный взнос: кто может получить помощь на жильё в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.