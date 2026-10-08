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Дрифт на парковке обошёлся жителю Рудного в 130 тысяч тенге

— Сегодня, 16:05
Изображение для новости: Дрифт на парковке обошёлся жителю Рудного в 130 тысяч тенге

Кадр из видео


Полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором водитель совершал дрифт на парковке при выезде на автодорогу «Каз 18 — Костанай — Мамлютка».

Личность водителя установили. Им оказался 27-летний житель Рудного.

По информации полиции, мужчина не только совершал опасные манёвры, но и повредил дорожное покрытие. Проверка также показала, что он не имел права управления транспортными средствами и повторно в течение года сел за руль.

Кроме того, суд привлёк водителя к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По всем выявленным фактам мужчине назначили административные взыскания. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч тенге.

В полиции напомнили, что дрифт и другие опасные манёвры создают угрозу жизни и здоровью людей, и призвали участников движения соблюдать правила.



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