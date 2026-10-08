Дрифт на парковке обошёлся жителю Рудного в 130 тысяч тенге

Полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором водитель совершал дрифт на парковке при выезде на автодорогу «Каз 18 — Костанай — Мамлютка».
Личность водителя установили. Им оказался 27-летний житель Рудного.
По информации полиции, мужчина не только совершал опасные манёвры, но и повредил дорожное покрытие. Проверка также показала, что он не имел права управления транспортными средствами и повторно в течение года сел за руль.
Кроме того, суд привлёк водителя к административной ответственности за мелкое хулиганство.
По всем выявленным фактам мужчине назначили административные взыскания. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч тенге.
В полиции напомнили, что дрифт и другие опасные манёвры создают угрозу жизни и здоровью людей, и призвали участников движения соблюдать правила.
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