Дробная зарплата. На что жаловались сельчане на встрече с акимом Костанайской области

Жители Смирновского сельского округа Карабалыкского района на встрече с акимом Костанайской области о своих проблемах говорили не стесняясь.

Больше всего нареканий у людей по поводу дробной выплаты заработной платы сельхозформированиями, на которые они работают, и отсутствие социальных отчислений.

Сельчане из зала: «В этом ТОО у них 30 процентов бывает, 50, 70, а остальное неизвестно, где оседает. Не выплачивают, не всегда. Человек оформлен на постоянно. Заболел, пришел в больницу, нет у тебя отчислений. Кто виноват? Руководитель виноват. Пенсионные точно также».

Помимо этого люди жалуются, что у них не растет зарплата. Хотя стоимость выращенных ими пшеницы или других сельхозкультур растет каждый год. Представители сельхозформирования, к которому больше всего претензий, отмечают, что последние годы у них шло объединение нескольких хозяйств, возможно, поэтому и возникли сложности.

«Если люди вопросы задают, значит есть основания, значит есть. Ваша задача — этих не было оснований. Вот эта задача. Понятно, у каждого тысяча объяснений. Виновата Европа, Америка, только не я. Если взялись за этот куш, тогда нужно выстраивать отношения. Иначе мы будем вмешиваться», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Помимо этого жители сельского округа поднимают проблему нехватки пастбищ. Люди не могут увеличить количество скота в личных подворьях. Практически все сельхозземли округа находятся в частном владении. Даже ряд водоемов. Поэтому и напоить животных люди летом не могут. Еще один вопрос акиму — стоимость закупа молока в личных хозяйствах. Сельские жители просят увеличить ее. Пока переработчики закупают его от 110 до 140 тенге за литр, содержать на полученные деньги скот, добавляют они, стало невозможно. Аким Костанайской области отметил, что все эти вопросы приняты в работу.

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