Дроны поймали более 20 тысяч нарушителей ПДД в Казахстане

За восемь месяцев 2026 года полицейские выявили свыше 20 тысяч нарушений правил дорожного движения с помощью беспилотников, сообщает Polisia.kz.
Дроны используют для контроля дорожной обстановки и оперативного обнаружения нарушителей. Беспилотники оснащены камерами, могут выполнять автоматизированные полёты и передавать видео в режиме реального времени.
С помощью БПЛА зафиксировано:
- 3 198 нарушений правил использования ремней безопасности;
- 2 055 фактов использования телефона за рулём;
- 1 678 выездов на встречную полосу;
- 1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
- 1 207 нарушений правил маневрирования;
- 771 нарушение правил обгона;
- 87 фактов управления автомобилем без государственных регистрационных номеров.
Ещё более девяти тысяч случаев пришлось на другие нарушения ПДД.
В МВД отметили, что использование беспилотных систем расширяет возможности полиции и позволяет эффективнее контролировать ситуацию на дорогах.
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