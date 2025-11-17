Дроны поймали более 20 тысяч нарушителей ПДД в Казахстане





За восемь месяцев 2026 года полицейские выявили свыше 20 тысяч нарушений правил дорожного движения с помощью беспилотников, сообщает Polisia.kz.

Дроны используют для контроля дорожной обстановки и оперативного обнаружения нарушителей. Беспилотники оснащены камерами, могут выполнять автоматизированные полёты и передавать видео в режиме реального времени.

С помощью БПЛА зафиксировано:

3 198 нарушений правил использования ремней безопасности;

2 055 фактов использования телефона за рулём;

1 678 выездов на встречную полосу;

1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;

1 207 нарушений правил маневрирования;

771 нарушение правил обгона;

87 фактов управления автомобилем без государственных регистрационных номеров.

Ещё более девяти тысяч случаев пришлось на другие нарушения ПДД.

В МВД отметили, что использование беспилотных систем расширяет возможности полиции и позволяет эффективнее контролировать ситуацию на дорогах.

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