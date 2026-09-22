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В Костанае водитель погрузчика признал вину в смертельном наезде на пенсионера

— Сегодня, 09:09
Изображение для новости: В Костанае водитель погрузчика признал вину в смертельном наезде на пенсионера

alau.kz


В Костанае рассматривают уголовное дело о смертельном ДТП с участием фронтального погрузчика. Трагедия произошла 27 апреля на улице Киевской — между многоквартирным домом и гаражным кооперативом.

По версии обвинения, 36-летний Юрий Голованов выравнивал край проезжей части. Двигаясь задним ходом и съезжая с дороги на обочину, он не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу позади спецтехники.

Жертвой ДТП стал 82-летний ветеран органов внутренних дел, подполковник полиции Рим Хасанов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После происшествия водитель самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию, а во время расследования содействовал установлению обстоятельств случившегося.

Юрию Голованову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Подсудимый полностью признал вину, поэтому дело рассматривают в сокращённом порядке.

Во время прений государственный обвинитель попросил назначить Голованову два с половиной года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Защита просила не лишать подсудимого свободы, учитывая признание вины, раскаяние, содействие следствию и наличие на иждивении двух малолетних детей.

Оглашение приговора назначено на 22 сентября.





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