В Костанае водитель погрузчика признал вину в смертельном наезде на пенсионера

В Костанае рассматривают уголовное дело о смертельном ДТП с участием фронтального погрузчика. Трагедия произошла 27 апреля на улице Киевской — между многоквартирным домом и гаражным кооперативом.
По версии обвинения, 36-летний Юрий Голованов выравнивал край проезжей части. Двигаясь задним ходом и съезжая с дороги на обочину, он не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу позади спецтехники.
Жертвой ДТП стал 82-летний ветеран органов внутренних дел, подполковник полиции Рим Хасанов. От полученных травм мужчина скончался на месте.
После происшествия водитель самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию, а во время расследования содействовал установлению обстоятельств случившегося.
Юрию Голованову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Подсудимый полностью признал вину, поэтому дело рассматривают в сокращённом порядке.
Во время прений государственный обвинитель попросил назначить Голованову два с половиной года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Защита просила не лишать подсудимого свободы, учитывая признание вины, раскаяние, содействие следствию и наличие на иждивении двух малолетних детей.
Оглашение приговора назначено на 22 сентября.
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