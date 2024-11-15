Дроны поступают на службу: в МВД обучают новых операторов БПЛА





В МВД Казахстана продолжают внедрять современные технологии в работу полиции. На базе оперативно-криминалистического департамента открыли учебно-тренировочную лабораторию беспилотных авиационных систем, где сотрудники органов внутренних дел осваивают управление дронами, передает polisia.kz

Подготовка включает теоретические занятия, обучение на специальных симуляторах и практическую работу на компьютерах. Особый акцент делается на использовании беспилотников при выполнении служебных задач — от оперативного реагирования до поисково-розыскных мероприятий.

Как отметил главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев, создание лаборатории стало частью поручения министра внутренних дел. Ее основная цель — подготовить специалистов, способных эффективно применять современные технологии в повседневной работе.

Сегодня дроны помогают полицейским проводить аэроразведку и наблюдение в ночное время. Аппараты оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что позволяет искать людей в темноте и сложных погодных условиях. Кроме того, беспилотники используются для осмотра мест происшествий с воздуха, обследования труднодоступных территорий и проведения поисковых операций.

Технологии уже доказали свою эффективность на практике. Так, в Туркестанской области с помощью дрона удалось оперативно раскрыть кражу скота. Полицейские зафиксировали перемещения подозреваемых, собрали доказательства и установили причастных к сбыту похищенного имущества.

В МВД отмечают, что использование беспилотных авиационных систем позволяет повысить скорость реагирования, качество работы правоохранительных органов и уровень общественной безопасности.

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